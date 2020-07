VIDEO : Une 3° opération à suivre en direct sur facebook à l'hôpital de Valenciennes

Posté derrière son ordinateur on a vraiment l'impression d'être plongé au cœur du bloc, avec le radiologue Xavier Pauwels qui nous interroge un peu comme si on était des internes ou des élèves infirmiers pour savoir si on voit bien la lésion sur l'écran de l'échographie, avant d'enfoncer son aiguille dans le foie. Le médecin explique simplement l'objectif de l'opération, une thermoablation de la tumeur.

Entre ses explications une aiguille à la main, les vues sur le matériel d'opération ou les différents écrans, de nombreux internautes commentent, félicitent l'équipe et se disent rassurés pour leurs prochaines opérations. Pari gagné pour le Dr Pauwels qui veut vulgariser ce genre de technique non invasive

Les patients se posent beaucoup de questions, et là çà leur apporte une première réponse avant la consultation ou entre la consultation et l'intervention. Ils peuvent voir comment ça fonctionne, c'est un moyen de dédramatiser.

C'est aussi un moyen de faire naître des vocations assure Christopher Albano, le directeur adjoint de la communication à l'origine de ce projet.

De nouvelles opérations en direct à la rentrée

En moins de 20 minutes, la tumeur de 13mm a été brûlée, et le patient qui a tout de suite donner son accord pour participer à ce facebook live sortira demain de l'hôpital après un scanner de contrôle.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

La direction de la communication de l'hôpital envisage de nouvelles opérations du genre en septembre. Toujours des interventions courtes et non saignantes.

Les 2 premières vidéos ont été visionnées plus de 100 000 fois en un mois, et celle de ce matin avait déjà plus de 35 000 vues en seulement 2 heures.