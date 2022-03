VIDÉO - Une boutique lilloise crée des chaussettes à l'effigie des candidats à la présidentielle

Si la campagne présidentielle vous met le moral dans les chaussettes, voici une idée qui va peut-être vous redonner le sourire. À Lille, une boutique a lancé cette semaine une collection de chaussettes à l'effigie des candidats. Elles sont soit rouges, soit bleues, vous pouvez choisir parmi sept candidats et candidates à l'élection présidentielle, dessinés avec ou sans masque, avec un drapeau français pour les hommes, une cocarde tricolore pour les femmes. Une manière d'indiquer vers qui va votre préférence, ou seulement de susciter le débat.

"Il a fallu faire des choix", explique Maxime Lemersre, fondateur du magasin Chaussettes et compagnie, "pour des questions de logistique et de place, on n'a pas pu faire les douze candidats". Sur les chaussettes en coton, bio, vous trouvez donc Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Eric Zemmour, et en plus Christiane Taubira, chaussette déjà collector car elle n'est finalement pas candidate.

S'amuser avec la chose publique

L'idée lui est venue alors qu'il prenait les transports en commun : "Deux dames parlaient de deux candidats, et l'une d'elle a dit : 'les deux font la paire'. Cela m'a beaucoup amusé. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire des chaussettes à l'effigie des candidats. Il n'y a pas de parti pris politique de notre part. L'idée, c'est de s'amuser avec la chose publique, pour que les gens s'y intéressent, d'une manière ou d'une autre".

Succès auprès des équipes de campagne

Dans la boutique lilloise (mais pas sur le site, pour des questions d'organisation), on peut même dépareiller pour trouver chaussette à son pied, si on hésite encore à qui donner sa voix, ou si on veut pronostiquer les deux candidats du second tour. Trois candidats marchent très fort, en format chaussettes, en ce moment : Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour. "On verra si ça se vérifie dans les urnes", sourit Maxime Lemersre.

Certaines équipes de campagne font même des pieds et des mains pour acheter des chaussettes pour leurs militants. "Une des candidates a reçu une paire, elle a dit que ça l'avait fait sourire, et qu'elle en avait besoin. Si on peut leur éviter d'avoir le moral dans les chaussettes, c'est bien !".

Les chaussettes 2022 sont en vente (13 euros la paire) sur le site de Chaussettes et compagnie.