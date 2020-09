Vidéo : Une buse de Harris pour effaroucher les étourneaux qui pullulent en centre-ville d'Alès

Cette semaine et jusqu'à ce vendredi, la ville d'Alès a recours à un oiseleur pour se effaroucher les étourneaux qui pullulent en centre-ville. Une nuée d'oiseaux de mi-juillet à mi-novembre qui viennent nicher le soir dans les platanes - protégés du vent et réchauffés par l'environnement urbain - avant de repartir au matin. Bilan : des déjections qui agrémentent les voitures et un bruit infernal, au grand dam de la population qui a alerté les autorités municipales pour qu'elles agissent.

De la fiente partout, j'aimerai bien vivre dans une ville propre

Soudain au dessus des toits un vol d'étourneaux, massif, bruyant. Ils viennent dormir en ville place de l'abbaye et irrite les habitants. "il y a de la fiente partout, sur les voitures; l'escalier du parking" dit Mohamed. "j'aimerai bien que la ville fasse quelque chose, j'aimerai bien habiter dans un endroit propre". Elle a décidé de recourir aux services de Kilian Martel, oiseleur dans la Drôme. Dans le coin droit du ring, Alpha, une buse de Harris, 40 centimètres, 600 grammes, guidée à l’ouïe par un sifflet et à la lampe torche pour la guider dans sa chasse".

Alpha la buse de Harris effarouche les étourneaux à Alès. Copier

Le but c'est de les "chasser" en dehors de l'hyper-centre

Depuis 5 ans, on assiste à une montée en puissance de la présence de l'étourneau sansonnet dans le centre-ville d'Alès. La "saison" débute mi-juillet pour s'achever mi-novembre. Les étourneaux ayant migré vers le sud de l’Espagne. Dans l’intervalle, ils "pourrissent" la vie des habitants et aussi des commerçants, "on en a pour une heure de nettoyage au minimum par jour " explique Sandrine Orcel qui tient un manège. L'opération effarouchement prévue sur 5 jours devraient contribuer à éloigner les étourneaux. "On voit un léger mieux depuis le début de la semaine, en espérant qu'ils ne reviendront pas".