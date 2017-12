VIDEO - Une centaine de Pères Noël à moto récoltent des cadeaux pour les enfants malades

Une centaine de motards déguisés en Pères Noël ont fait une promenade dimanche après-midi entre Fixin et Dijon pour la bonne cause. Chaque motard présent a rapporté au moins un cadeau qui sera distribué à un enfant hospitalisé à Dijon et aux alentours.

Sur le parking, les 150 motos vrombissent, impatientes de partir en balade. Certaines ont des guirlandes lumineuses, d'autres des cornes de rênes en feutrine sur les rétroviseurs, et tous les motards sont déguisés en Père Noël, chapeau à pompon accroché au casque. Ils se sont rassemblés pour faire une grande balade festive, mais surtout pour récolter des cadeaux qui seront redistribués à des enfants hospitalisés. Bilan de la journée : plus de 300 cadeaux .

Le Père Noël se déplace en side-car cette année © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Le traîneau version 2017 © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les motos sont décorées comme des sapins © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Les Pères Motards attendent le départ © Radio France - Anne Pinczon du Sel