VIDEO - Une chanson contre le Brexit séduit les Anglais installés en France

La chanson de l'Américaine Amanda Palmer joue avec les mots français employés dans la langue anglaise, pour critiquer le Brexit à venir. Le clip est très regardé, et apprécié des Britanniques installés en France et opposés à la sortie de l'Union Européenne.

"We want our language back !" Voici le message parodique de la chanson "The French Brexit Song", de l'Américaine Amanda Palmer. Dans ce clip parodique partagé le 30 octobre sur Youtube, elle joue une Française qui réclame des comptes aux Britanniques, en vue du Brexit.

Les paroles humoristiques reprennent des mots et expressions français utilisés en anglais, comme "déjà-vu", "cul-de-sac" ou "chauffeur". On y découvre des messages anti-Brexit et des références politiques, comme la phrase "We want our language back" ("nous voulons récupérer nos mots!") - référence au "I want my money back" ("je veux qu'on me rende mon argent") lancé par l'ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher en 1979.

D'après nos confrères de Ouest-France, le clip séduit les Anglais installés en France et qui s'opposent à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne.