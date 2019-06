Vidéo - Une chanson pour le coq Maurice

Niort, France

Maurice, le coq de Saint-Pierre D’Oléron, objet d’un conflit entre voisin, fait désormais le buzz sur Youtube. Avec quelques accords de guitare, Henri Franceschi, rappelle aux citadins que le gallinacé appartient entièrement à la vie rurale et qu’il n’est pas prêt de disparaître.

Régulièrement, ce “Georges Brassens” de Niort, s’amuse à chanter l’actualité. Cette fois-ci l’affaire devient presque personnelle. “Moi qui suis issu d’un monde rural, j’ai grandi avec un poulailler. [Ce cas] m’a interpellé” explique le défenseur lyrique de Maurice.

Surpris par la réaction des voisins du coq et de sa propriétaire Corinne Fesseau, le chanteur regrette la tenue d’un procès, le 6 juin prochain pour “trouble anormal du voisinage”. “Un coq, c’est fait pour chanter, rappelle-t-il. Lorsqu’on vient dans un village, on essaie un peu de comprendre les us et coutumes, de s’adapter”. Avec Henri, l’animal retrouve sa voix.