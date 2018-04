Matabiau, Toulouse, France

La chanson tourne autour du mouvement et de son incompréhension, en tant qu'étrangère.

Moi américaine, je comprends pas pourquoi (...) vous pouvez faire grève n'importe quand, vous saviez bien que le temps c'est de l'argent. Peut-être que c'est juste français, alors je comprends (...) je suis bloquée à la gare de Toulouse, je connais personne ici alors j'ai le blues (...) J'ai écrit cette chanson pour vous dire comment vous nous faites chier.

Surtout connue comme l'amie de la fille de Michael Jackson

Madeline Furhman, 24 ans, s'est notamment illustrée à Rennes en novembre 2017 pour avoir fait venir en Bretagne dans un de ses clips la fille de Michael Jackson, Paris Jackson qui est une amie d'enfance.

Connue pour avoir diffusé son single "The Mad Ones" sur iTunes en 2015, elle a gagné en popularité en publiant des vidéos sur Youtube, elle a sa propre chaîne. Sa soeur Isabelle est actrice, elle joue dans le film The Hunger Games.

Toulouse un hasard le 22 mars dernier

Nous lui avons demandé pourquoi Toulouse, c'est visiblement le hasard de ses voyages.

Je me suis arrêtée là bas pendant mon voyage itinérant et je suis tombée sur “l’avant première” de la grève le 22 mars - donc j’ai écrit cette chanson!