VIDÉO - Une demande en mariage à l'aquarium de Biarritz

L'aquarium de Biarritz annonce dans une vidéo publiée cette semaine sur les réseaux sociaux qu'une demande en mariage a été réalisée devant le bassin des requins au mois de mars. Nathan, âgé de 20 ans, a demandé la main de Flavie, 20 ans également, et l'Aquarium l'a aidé à réaliser l'évènement.

L'équipe de l'Aquarium a aidé le futur marié

L'Aquarium a été contacté par le jeune amoureux au mois de décembre. Le jeune homme, originaire de Calais, et aquariophile depuis tout petit, a appelé tous les aquariums du pays, et seul celui de Biarritz aurait répondu selon l'équipe biarrote. Un scénario a été ainsi préparé avec l'aide des membres de l'aquarium, touchés par la démarche.

Des pancartes ont été réalisées, avec écrit dessus "Flavie, veux-tu m'épouser ?". Pour ne pas rater l'effet voulu, les panneaux ont été testés à plusieurs reprises, afin de vérifier qu'ils ne flottaient pas par exemple. Une fois dans le bassin, au milieu des poissons, les plongeurs ont montré les pancartes à Flavie, qui était présente et assise sur un banc avec son compagnon. Et elle a accepté.

Une vidéo en souvenir

L'équipe de l'Aquarium, complice de ce romantique moment, se dit très touchée par cette originale demande en mariage : "Ça sort de l'ordinaire, on était vraiment heureux de le faire, on espère qu'ils viendront régulièrement et on leur souhaite tout le bonheur du monde".