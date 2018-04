Périgueux, France

Des crickets, des vers de farine, des sauterelles... Il y en a pour tous les goûts. L’Épicerie des gourmets, sur la place du Coderc à Périgueux, propose des insectes grillés à la vente depuis quelques jours.

Nature pour les plus téméraires, ou aux herbes, au curry, au paprika, pour ceux qui hésitent encore. Une boîte d'environ 250 vers de farine est vendue entre 4 et 5 euros.

"On mange bien des cuisses de grenouilles"

"Des clients nous demandaient si on vendait des insectes grillés, raconte Cindy Bassetto, vendeuse dans cette épicerie fine. Ils étaient à la recherche des mets originaux pour l'apéritif, donc on a décidé de se lancer !"

Depuis quelques jours, Cindy Bassetto vend des insectes dans son épicerie fine à Périgueux. © Radio France - Emeline Ferry

Un peu sceptique au départ, elle s'est finalement laissée tenter. "Il y a beaucoup de pays où on en mange, sourit-elle. Et on mange bien des cuisses de grenouilles et des escargots, alors pourquoi pas ?"

Une poignée d'insectes équivaut à un bon steak

Un concept original . Et les animateurs de France Bleu Périgord se sont laissés tenter... ou pas !

Une dégustation pour les curieux

L’Épicerie des gourmets organise une dégustation ce mercredi 4 avril, à partir de 11 heures.