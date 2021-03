VIDÉO - Une famille de canards refoulée de la H Arena à quelques heures du match

Le HBC Nantes publie une vidéo insolite ce mercredi 31 mars, à quelques heures du huitième de finale de Ligue des Champions. On y voit des canards refoulés aux portes de la H Arena. Le Ministère des sports lui répond avec humour.

À quelques heures du huitième de finale du HBC Nantes face à Kielce ce mercredi 31 mars, le club publie sur twitter une vidéo insolite où l'on voit une famille de canards se promenant à l'entrée de la H Arena. Le club s'adresse au ministère des Sports et lui demande avec humour "une petite attestation" pour leur permettre de se rendre au match du soir.

Pas de dérogation accordée

La réponse du ministère n'a pas tardé : "Malheureusement nous nous devons d'être inflexibles, la règle doit être la même pour tous". Non sans humour, le ministère des Sports répond également qu'il fermera les yeux sur le fait que les canards soient plus de six dans l'espace public. Un échange qui fait réagir les supporters privés de match en raison des restrictions sanitaires.