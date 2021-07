VIDÉO : une famille du Nord-Mayenne aménage un car scolaire pour faire le tour de l'Europe

Après deux ans de travaux d'aménagement de cet ancien car scolaire, la famille Châtelin va prendre la direction de l'Allemagne ce lundi 2 août 2021. En trois mois, ils vont parcourir plus de 8000 kilomètres, et traverser pas moins de 16 pays européens.

Martial Châtelin et ses deux enfants, Ruben et Pablo s'apprêtent à traverser l'Europe en trois mois à bord d'un car scolaire

C'est un projet fou qui va devenir réalité. Martial Châtelin et ses deux enfants, Ruben (8 ans) et Pablo (5 ans), partent en voyage dès lundi 2 août 2021, à bord d'un bus scolaire aménagé, tel un camping-car de luxe. En trois mois, ils vont traverser 16 pays européens, et parcourir pas moins de 8 000 kilomètres en partant de Lignières-Orgères, une commune du Nord-Mayenne. Il a fallu plus de deux ans au père de famille pour terminer l'aménagement de cet ancien car scolaire.

"À l'intérieur, nous avons tout pour être autonome : cuisine, salle de bain, chambre avec cinq couchages, toilettes sèche...", montre Martial Châtelin, le papa. "J'ai installé des panneaux solaires sur le toit pour avoir de l'électricité en continu, ainsi qu'un ballon d'eau chaude, une télévision. C'est le confort d'une maison dans un car scolaire", s'amuse-t-il.

Et il n'est pas le seul à s'amuser. Les deux jeunes garçons aussi. Depuis une semaine, ils dorment dans le car scolaire, alors que la maison familiale est à 50 mètres. "Ils ont l'air de se plaire dans le car, et c'est tant mieux, car on va y rester trois mois", sourit Martial Châtelin. La maman des garçons restera en Mayenne à Lignières-Orgères, avec la petite dernière, mais suivra de près leurs parcours.

Au total, plus de 8 000 kilomètres à travers l'Europe et 16 pays différents © Radio France - Valentin PLAT

Et même pendant ce périple, les enfants vont continuer à faire leurs devoirs. "La directrice de l'école m'a transmis le programme du mois de septembre et d'octobre comme ça, pendant que je roule, Ruben et Pablo pourront travailler", rassure le papa poule. "Chaque vendredi, nous aurons une visioconférence avec leurs camarades de classe pour raconter ce que l'on voit et ainsi faire rêver les petits copains", évoque Martial Châtelin.

Une page Instagram a été créée pour l'occasion. "Nous publierons au maximum en fonction du réseau dans le pays où nous nous trouvons", espère ce dernier. Une cagnotte a aussi été mise en place pour soutenir cette belle initiative.