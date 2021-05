VIDEO - Une jeune baleine aperçue à la sortie du port de Bormes-les-Mimosas

C'est un spectacle rare auquel ont pu assister quelques chanceux ce vendredi à la sortie du port de Bormes-les-Mimosas (Var) : une baleine s'est approchée d'un voilier, elle y est restée quelques minutes, ne semblant pas effrayée. Des images capturées et postées sur les réseaux sociaux ont beaucoup de succès.

Sur les images on remarque que la baleine est plutôt petite, entre 5 et 7 mètres. Il s'agirait donc d'un "jeune" cétacé et cela correspond avec l'observation faîte sur les côtes italiennes quelques jours auparavant. L'organisme "Sanctuaire Pelagos" sur sa page Facebook évoque : "un jeune individu de baleine grise (Eschrichtius robustus) a été observé près des côtes ligures. Un événement extraordinaire dans la mesure où la Baleine grise ne fait pas partie des espèces régulièrement observées dans le Sanctuaire Pelagos".

Soyez attentifs si vous vous promenez sur le littoral si la baleine poursuit sa balade elle pourrait arriver près de Marseille !