Plus de 6 kg, près de 70 cm... Cette langouste rose pêchée au large des côtes bretonnes sera visible dans le pavillon Bretagne d'Océanopolis, à Brest. C'est le plus gros spécimen jamais observé pour cette espèce.

Bretagne, France

Avec ses mensurations hors-normes, cette langouste rose s'est faite repérer rapidement par les marins qui l'ont pêchée. Il faut dire que ses attributs sont exceptionnels : 6,100 kilos pour 68 centimètres de long.

Débarquée à la criée de Loctudy

Le grand aquarium brestois, explique que "la criée de Loctudy, où est arrivé l’animal, a rapidement décidé de contacter Océanopolis pour présenter au plus grand nombre cet animal surprenant".

Un record de taille

"Les plus grands spécimens observés de cette espèce mesuraient une cinquantaine de centimètres pour environ 4 kilos. Celle-ci mesure 68 centimètres et pèse 6,100 kilos. Un record donc si l’on en croit les observations rapportées", explique Océanopolis dans un communiqué.

La langouste grandit à chaque fois qu'elle mue, et sa taille permet donc d'estimer son âge. « Si on observe les rapports poids/âge de référence pour cette espèce, on peut estimer l’âge de cette langouste à plus de 20 ans », déclare Dominique Barthélémy, Conservateur adjoint en charge du milieu vivant.