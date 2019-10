VIDEO - Une maman crée une machine pour permettre à son fils handicapé de faire du skate

France

C'est une vidéo postée sur Twitter mercredi 23 octobre par Philippe Croizon, célèbre sportif amputée des quatre membres : une maman pousse son fils sur une drôle de machine. Il s'agit en fait d'une invention de cette maman pour permettre à son fils, handicapé moteur, de faire du skate. Maintenu par un harnais, dans une structure à quatre roulettes, le petit garçon est ainsi debout sur son skate et roule sur les différents obstacles d'un skatepark.

Déjà plus de 54 000 vues

Cette invention était destinée à réaliser le rêve de ce petit garçon et ça fonctionne : sur la vidéo, son fils a un sourire jusqu'aux oreilles. Cette belle vidéo a déjà été vue plus de 54 000 fois jeudi matin et a été largement partagée par les internautes, touchés par cette histoire.