VIDÉO - Une Mayennaise en lice pour le titre de meilleur chauffeur routier de France

Laura Saillant, habitante de la Gravelle en Mayenne, pourrait devenir ce vendredi le meilleur chauffeur routier de France. La Mayennaise de 28 ans s'est qualifiée en septembre dernier pour représenter la région Pays de la Loire en finale du Trophée des routiers ce vendredi. Épreuve de manœuvre, questionnaire sur les connaissances, conduite écologique, elle a une journée pour faire ses preuves face à 15 concurrents masculins, et compte bien prouver que les femmes aussi tiennent la route.

Le concours du meilleur conducteur de poids lourd consiste en quatre épreuves. Une première de conduite en simulateur, ensuite les 16 candidats répondent à un QCM sur des questions de sécurité au volant. Des exercices pratiques sont également prévus avec des manœuvres, et une épreuve d'"écoconduite", où l'objectif est notamment d'utiliser le moins de carburant possible (l'épreuve se remporte aux nombres de litres restants dans le réservoir).

Laura Saillant est conductrice de poids lourd depuis six ans, elle travaille depuis cinq ans chez l'entreprise de transport Guy Robin à Laval. Pour elle ce métier c'est avant tout "la Liberté_"_. "On n'a pas toujours un chef sur le dos, s'amuse la jeune femme. On est chef dans notre cabine". Elle apprécie aussi les grands espaces. Son trajet préféré ? Roquefort, où elle va récupérer du fromage pour le groupe Lactalis.

C'est un milieu de moins en moins macho

Aujourd'hui seulement 5% de conducteurs de poids lourd sont des conductrices. "Mais il y en a de plus en plus, assure Laura Saillant. C'est un milieu de moins en moins macho. La technique a évolué, aujourd'hui c'est plus accessible aux femmes, il y a la conduite assistée, plus besoin de forcer sur le volant pour tourner."

Les regards ont changé aussi, affirme la jeune femme "il y a encore des gens surpris quand ils me voient descendre de ma cabine, mais c'est toujours positif. Ils me disent 'c'est bien de voir des femmes, ça change'". Gagner le titre de meilleur chauffeur routier de France serait pour elle l'occasion de prouver une bonne fois pour toutes que ce métier, est aussi un métier de femmes.