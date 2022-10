VIDÉO - Un débris spatial aperçu dans le ciel de Nieul-sur-Mer en Charente-Maritime ?

"Je me suis demandé si ce n'était pas une météorite ou un débris spatial ou autre chose" nous a confié Robin* ce mardi. Il a aperçu et filmé, lundi soir, depuis son appartement de Nieul-sur-Mer, "quelque chose de rougissant" au loin dans le ciel de la baie de l'Aiguillon.

C'est un peu un message en forme de bouteille à la mer ou plutôt dans le ciel que nous a envoyé Robin*. Cet habitant de Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime) et son mari ont filmé le phénomène vers 20h15 lundi soir depuis le balcon de leur appartement. Aussitôt filmée, aussitôt publiée sur les réseaux sociaux. En espérant trouver d'autres témoins de la scène.

"Vers 20h15, mon mari a vu quelque chose dans le ciel au niveau de la baie de L'Aiguillon. _Quelque chose de rougissant, incandescent, au loin, vraiment au loin_. Il a fallu que je prenne les jumelles au début pour regarder ce que c'était. Et ce n'était pas un avion, il n'y avait pas de traces, il n'y avait rien de tout ça." Voici les images que Robin a filmées ce lundi 3 octobre depuis son appartement :

Sur ces images, on voit apparaître dans le ciel un point rougissant qui semble tomber vers le sol avant de disparaître. Robin n'a reçu aucun témoignage qui lui permette de comprendre ce qu'il a aperçu. "Personne n'a vu [la même chose], je trouve cela étonnant." Vingt-quatre heures plus tard, ce mardi en fin de journée, il n'a toujours pas de réponse à sa question. France Bleu La Rochelle a donc pris le relais et soumis cette fameuse vidéo à Ciel d'Aunis, une association d'astronomie basée à Nieul-sur-Mer.

La première analyse des images n'est pas une garantie scientifique mais, "il ne peut pas s'agir d'un météore, au vu de la relative lenteur de déplacement", avance prudemment Maxime Desclaux le président de Ciel d'Aunis, _"Cela fait plutôt penser à un débris spatial_, mais sans garantie". Dans le doute, la vidéo a été transmise à d'autres membres de l'association.

Si cette piste se confirme, reste à déterminer quel était cet objet volant ? Un débris provenant d'un vieux satellite ? Si oui, à quelle mission appartenait-il ? C'est une autre bouteille spatiale jetée dans le ciel...

*Robin ne souhaite pas que son nom de famille soit rendu public.