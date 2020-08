VIDEO - Une Nîmoise récompensée après avoir secouru un chien enfermé dans une voiture

D'habitude, sur les réseaux sociaux, Nathalie Ott ne dévoile jamais son visage. Mais depuis qu'elle a partagé son sauvetage d'un chien enfermé dans une voiture, ce sont des millions d'internautes qui l'ont découverte : "Cela me dépasse complètement ! (rires) Vraiment, je n'aime pas m'afficher sur Facebook, explique-t-elle. J'ai simplement posté la vidéo pour alerter les gens, tenter de les sensibiliser." Il y a quelques semaines, cette Nîmoise a secouru un chien enfermé sur un parking à Nîmes, en plein soleil.

Nathalie Ott, 55 ans, est habituée à venir en aide à des animaux blessés, perdus, en danger. Elle collabore avec plusieurs associations, comme Animal's planète ou encore Au bonheur des 4 pattes. "_Ce jour-là, on m'appelle pour me dire qu'un chien est coincé dans un véhicule sur le parking des Franciscaines, en plein soleil, depuis plusieurs heure_s, raconte la Nîmoise. J'arrive sur place, je cherche les propriétaires avec des témoins, mais ils sont introuvables." Nathalie Ott décide alors de contacter la police municipale, qui lui donne l'autorisation de briser la fenêtre. "Je sors le chien, qui a la langue pendante, il n'est vraiment pas bien. Je l'emmène tout de suite chez le vétérinaire pour le soigner. Il m'explique que le chien n'était pas loin d'y passer."

Ce que j'ai fait est parfaitement légal !

Ce n'est pas la première fois que Nathalie Ott brise des fenêtres pour sauver des animaux enfermés. Elle encourage les citoyens à agir de la sorte : "Beaucoup de gens n'osent pas abîmer les voitures, et je les comprends. Mais ce que j'ai fait est parfaitement légal !" Si Nathalie Ott est filmée pendant son intervention, c'est simplement pour éviter des poursuites. "Il y a plusieurs règles à respecter : d'abord, il faut contacter les forces de l'ordre, pour détailler la situation. Bien souvent, ce sont eux qui interviennent. Mais dans mon cas, aucun policier ne se trouvait à proximité. Donc la policière au téléphone m'a donné l'autorisation d'agir. Il faut filmer la voiture, le thermomètre, la position du soleil, pour attester de la mise en danger de l'animal."

Une initiative saluée par Peta France

Ce sauvetage a valu à Nathalie Ott d'être récompensée par l'association Peta France, qui a décerné à la Nîmoise le prix des héros pour les animaux. A travers ce prix et cette vidéo, Nathalie Ott espère surtout sensibiliser sur ce sujet, car selon elle, ce type d'incident ne relève pas nécessairement de cas de maltraitance : "Dans ce cas précis, la propriétaire venait de récupérer ce chien après que son maître soit décédé. Elle n'était sûrement pas assez renseignée. Il y aussi des touristes qui arrivent dans le Sud et minimisent les fortes chaleurs. Chaque année, nous tentons d'éduquer sur ce sujet et chaque année, des chiens meurent. Cela ne doit plus arriver !"