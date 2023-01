VIDÉO - Une nouvelle galerie découverte dans la grotte aux étoiles en Dordogne

"Incroyable", "magique", "génial", "fou", "unique", les qualificatifs manqueraient presque pour décrire cette nouvelle galerie découverte aux grottes de Maxange (Le Buisson-de-Cadouin), qu'on surnomme affectueusement "la grotte aux étoiles" en Dordogne, en décembre 2022. Les deux frères Caballero, gestionnaire du site, ont réalisé des travaux d'exploration qui ont laissé apparaître de nouvelles concrétions.

"Nous nous doutions à peu près qu'il pouvait y avoir des choses mais pas autant, raconte Cyril Caballero, le "grottier" comme il aime s'appeler. Ce n'est pas une découverte anodine : nous avons découvert à peu près 30 mètres de galeries, avec de nouvelles concrétions, des choses complètement extraordinaires." Avec son frère Olivier, il ne s'était pas lancé dans de nouvelles investigations des galeries depuis 2014.

20 ans après la première visite

"C'est une vraie grotte évolutive, poursuit le surjoué Cyril Caballero. Cela fait des années que nous le disons mais c'est génial de s'en rendre vraiment compte avec la découverte de cet hiver." 15 mètres vont être ouverts au public dès le 3 avril 2023. "Nous changeons toute la grotte, nous changeons le sens de direction." Nouvelle scénographie sonore et nouvel éclairage également : 250 spots vont débarqués. "2003, c'était la naissance de Maxange, à la visite. 2023, c'est sa renaissance."

En basse saison, les visites se font de 10h à 12h, puis de 14h à 18h. En juillet et en août, les grottes de Maxange sont ouvertes en continu de 9h à 19h. L'entrée est à 10,50 euros dès 14 ans, 8 euros pour les jeunes de 10 à 13 ans et 6,50 euros pour les enfants de 9 ans et moins. Il est conseillé de réserver en haute saison parce que la grotte aux étoiles ne peut accueillir plus de 35 personnes en même temps.