VIDÉO – Une piste de ski en intérieur vient d’ouvrir à Cluses

Glisser, même l’été ! C’est désormais possible à Cluses (Haute-Savoie) où une piste de ski en intérieur a ouvert ses portes. Elle est aussi bien destinée aux skieurs confirmés souhaitant poursuivre leur entrainement comme aux débutants désireux d’apprendre les bases de la glisse.

Haute-Savoie, France

C’est presque comme une salle de sports sauf qu’ici on ne vient pas soulever des poids. Chez "Tire Droit Vire Court" (c’est le nom de cette salle unique en Pays de Savoie) à Cluses, un couple de Hau-Savoyards a recréé entre quatre murs les joies de la glisse mais sans le froid ni la neige. Leur piste de ski en intérieur fonctionne sur le même principe que le tapis roulant utilisé pour la course à pied.

La machine est beaucoup plus grosse, explique Fabien. On peut incliner la pente jusqu’à 22° et monter la vitesse jusqu’au 35 km/h." - Fabien.

REPORTAGE : une piste de ski en intérieur a ouvert à Cluses. Copier

A Cluses (Haute-Savoie), une piste de ski Indoor pour les débutants comme pour les skieurs confirmés. © Radio France - Richard Vivion

Du débutant au skieur confirmé

Sur ce tapis, le skieur glisse sur une matière synthétique humidifiée. "C’est plus facile que la neige et plus fluide mais les sensations sont différentes que sur de la vraie neige", fait remarqué un jeune skieur. "Ce système est un complément à la neige, poursuit Fabien. Il est aussi intéressant pour ceux qui veulent poursuivre leur entraînement durant l’été que pour celui qui souhaite apprendre à skier." Depuis son ouverture il y a quelques semaines, la piste de ski Indoor de Cluses a déjà séduit quelques adeptes. "Il y a aussi un aspect ludique, précise Marie. On a par exemple eu un enterrement de vie de garçons. On a mis des cônes et des ballons sur la piste, le groupe s'est éclaté."