VIDÉO - Une poule pond un œuf géant de 108 grammes en Dordogne

Paulette, la poule de la petite Victoire, 7 ans et demi, a pondu un œuf géant de 108 grammes ce samedi matin dans leur jardin à Bassillac. Le poids moyen d'un œuf est en général de 60 grammes. Une fierté pour la fillette qui élève deux poules avec son frère jumeau Alexis.

Les jumeaux Victoire et Alexis ont découvert un œuf blanc, rond, de 108 grammes, ce samedi 23 avril, en poussant la porte de leur mini-poulailler à Bassillac. Cet œuf, c'est celui de Paulette, une poule de la race Coucou, qui pond en général de gros œufs. "Elle est grande, noire et blanche, et grise. Elle est timide", décrit Victoire, l'éleveuse de 7 ans et demi.

Paulette vit avec Biscotte, la poule d'Alexis, un peu plus petite. Les jumeaux s'en occupent tous les jours depuis plus d'un an. Alors ce matin-là, quand ils ont découvert cet œuf, ils étaient très fiers. "On était contents, raconte Alexis. Il était très gros, c'était super !" Sa maman Laure ajoute : "C'est un beau cadeau de la nature. Ça arrive que Paulette fasse de temps en temps de gros œufs de 90 grammes. Mais là, 108 grammes, c'est notre record."

Paulette, la poule Coucou qui pond de gros œufs

En général, le poids moyen d'un œuf de poule est de 60 grammes. On le qualifie de "gros" lorsqu'il pèse 70 grammes. 108 grammes, c'est un très gros œuf, mais ce n'est pas un record en France. Un œuf de 249 grammes avait été pondu par Roussette, dans les Ardennes, en 2019.

108 grammes, c'est notre record ! - Laure, la maman des jumeaux

Laure, la maman, n'en a pas cru ses yeux en regardant le chiffre sur la balance. "J'étais très étonnée, j'ai regardé s'il n'y avait pas une oie dans les parages. j'ai aussi vérifié la tare de ma balance, parce que je me suis dit qu'il y avait un problème."

Ils le cuisineront au plat

La famille ne gardera pas l'œuf plus longtemps. Elle compte le cuisiner, au plat, au dîner, "pour regarder combien de jaunes il y aura à l'intérieur de l'œuf !" ajoute Laure.