VIDEO - Une première mondiale en Mayenne : un musée aquatique dans une carrière à Grez-en-Bouère

C'est un plongeur sarthois Frédéric Girard a eu l'idée de créer un musée sous l'eau où il est possible de découvrir différentes sculptures en ferraille. Douze oeuvres en forme de poisson seront disposées à 10 mètres de profondeur de la carrière de Grez-en-Bouère. L'ambition est d'appréhender l'art dans un environnement inédit: "quand on est dans l'eau, on est en apesanteur. Donc ça permet d'avoir un rapport inédit, nouveau aux oeuvres. On peut les contourner dans tous les sens. On n'est plus contraint aux deux dimensions du plancher des vaches".

Des sculptures faites à base d'outils recyclés qui ont été pensées pour ne pas détériorer le site classé comme remarquable explique l'artiste et créateur Cédric Doret : "les pièces vont faire partie de l'environnement de la carrière, des micro-algues vont proliférer sur la ferraille, ça va permettre à des poissons d'échapper aux brochets. Les pièces vont se confondre avec la faune et la flore".

►►Découvrez l'installation, sous l'eau, de la première sculpture.

Ce musée sera seulement accessible aux plongeurs débutants et confirmés, adhérents du club de plongée de Sablé-sur-Sarthe ou celui de Château-Gontier-sur-Mayenne. Une cagnotte participative a été créée pour aider à financer le projet, celui-ci devrait voir le jour d'ici juin.