VIDEO - Une quinzaine de courageux se sont baignés dans la Sorgue en Vaucluse pour fêter la nouvelle année

Certains ont commencé l'année 2022 dans l'eau ! Une quinzaine de personnes ont fait le premier bain de l'année dans la Sorgue ce samedi matin alors qu'ils n'étaient que sept l'an dernier. La confrérie di Pescaïre Lilen, les pécheurs de l'Isle sur la Sorgue, organisait pour la 23e année consécutive la traditionnelle première baignade pour se souhaiter une bonne année. L'eau était, comme d'habitude, à 12 degrés.

Avec son maillot de bain rétro aux rayures rouges et blanches et sa charlotte sur la tête, Jacquie 76 ans, se baigne pour la quatrième année consécutive. "On va voir si elle est toujours aussi froide. Faut se motiver" lance-t-elle en suivant le groupe. Une fois dans l'eau, la quinzaine de courageux et courageuses se mettent en cercle dans la Sorgue. Main dans la main, ils plongent tout le corps. Des cris, des applaudissements. "C'est un peu froid. J'ai connu plus chaud. Mais on se sent entourés donc ça va" raconte Chloé, 15 ans, qui plonge pour la première fois. Elle le fait avec son père, Christophe qui est "très fier d'elle."

Quinze courageux et courageuses dans la Sorgue

Au bord de la Sorgue, quelques observateurs venus les encourager : "l'eau est froide. On les admire, on les encourage mais on n'a pas envie de les suivre." Après une minute dans l'eau, la doyenne Jacquie ressort : "elle est fraiche mais ça fait du bien !" Une fois son peignoir violet enfilé, elle assure que "je suis bien, ça fait une réaction impeccable." Jacquie et les autres reviendront se baigner dans la Sorgue l'année prochaine. Une belle manière de commencer 2023 et surtout pour Alain Preto, membre de la confrérie confrérie di Pescaïre Lilen, c'est aussi une façon "d'honorer la rivière qui a été la mère nourricière de nos ancêtres."

