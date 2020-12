VIDÉO - Une saveur de cinéma à la maison : le Mégarama Ecole-Valentin met son pop-corn en click & collect

Cela vous dit d'emporter un peu de cinéma chez vous ? Fermé en octobre 2020 à cause du reconfinement, le cinéma Mégarama Ecole Valentin propose un click & collect de ses friandises : des pop-corn, bonbons et une boisson. Un moyen de garder le lien avec les clients, et d'éviter le gaspillage.

Presque deux mois après sa fermeture obligatoire à cause du reconfinement en France, en décembre 2020, le cinéma Mégarama Ecole Valentin a lancé la vente à emporter de ses friandises typiques du grand écran. Vous commandez la semaine, et vous venez chercher votre commande le week-end ! L'objectif est de ne pas gaspiller, et surtout de faire revenir un peu de vie dans ce cinéma désespérément vide.

à lire aussi Coronavirus : le Conseil d'Etat se penche ce lundi sur la fermeture des cinémas et théâtres

Il vous suffit de commander par mail la semaine, et de venir récupérer votre commande le samedi et dimanche de 10 heures à 13 heures. Le Mégarama Ecole Valentin compte poursuivre cette initiative jusqu'à ce que le gouvernement autorise la réouverture des salles de cinéma.