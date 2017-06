VIDEO | Une sénatrice gardoise propose un massage à un journaliste de France Bleu

Si vous pensez à mal, c'est que vous avez l'esprit mal tourné. Le massage c'est un massage de crâne. Et si la sénatrice gardoise Vivette Lopez le propose à un journaliste de France Bleu Gard Lozère, c'est parce qu'elle est en immersion chez un artisan de son département.

Vis ma vie d'artisan. On dirait le titre d'une émission de télévision mais c'est une opération lancée dans le Gard par la Chambre de Métier et de l'Artisanat. Et ceux qui vont vivre la vie des artisans gardois, ce sont les maires, les politiques locaux. L'opération, lancée en partenariat avec l'association des maires du Gard a commencé le vendredi 16 juin. La première élue a avoir joué le jeu, c'est Vivette Lopez, la sénatrice maire de Mus. Elle a accepté de s'immerger, le temps d'une matinée, dans le quotidien du salon de coiffure Studio l’Étoile d'Aigues Vives. Salon géré par le maître artisan coiffeuse Emmanuelle Boix.

Une opération un peu survendue

Arrivé sur place pour faire un reportage sur cette opération, le journaliste de France Bleu Gard Lozère a été un peu déçu. La sénatrice Vivette Lopez ne prend pas les ciseaux, pas même un shampoing à un client. Elle ne veut pas prendre le risque de faire une bêtise.

Pour la Chambre de Métier et de l'Artisanat il s'agit, plutôt que d'une mise en situation, d'une demi- journée d'observation. Le but pour les élus : comprendre les difficultés des artisans. Sauf qu'on nous l'avait vendu comme vis ma vie ... Alors pour satisfaire notre curiosité, Vivette Lopez, la sénatrice, propose dans un sourire de nous faire un shampoing. Chiche répond, le journaliste de France Bleu, "je ne me suis jamais fait shampouiné par une sénatrice" ...