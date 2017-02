VIDEO - Paris : une vache se fait la belle au Salon de l'Agriculture

Pas vraiment pressée de participer à l'ouverture du Salon, une vache a faussé compagnie ce vendredi matin à sa propriétaire pour aller visiter le parvis du Parc des Expositions.

Elle s'appelle "Indienne". Et cette vache du Jura, une Highland Cattle, avait visiblement très envie de se dégourdir les pattes. Alors qu'elle devait rejoindre ses congénères dans les allées du salon, l'animal a faussé compagnie à sa propriétaire peu avant midi. S'en est suivi une longue course poursuite que notre reporter a pu filmer.

Il a fallu une forte mobilisation pour reprendre le contrôle d'une bête au caractère visiblement bien trempé. La propriétaire, qui a tenté de de lui faire entendre raison à plusieurs reprises ("d'habitude, ça marche"), a reçu un coup de corne sur le poignet. La bête a aussi percuté un engin de chantier, mais ça n'a pas non plus ralenti sa course.

Appelés en renfort, les pompiers ont réalisé une manœuvre décisive en encerclant la promeneuse avec des barrières.

Un quart d'heure plus tard, un vétérinaire est venu calmer ses ardeurs à l'aide d'une piqûre. C'est dans un camion, qu'a été conduite la première attraction imprévue de ce Salon de l'Agriculture, qui restera anonyme. Tout comme sa propriétaire, qui, "trop honteuse", n'a pas souhaité nous donner son nom.