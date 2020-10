VIDÉO - Une vente aux enchères hors norme au Royaume-Uni

Un anglais de 63 ans est décédé, laissant derrière lui près de 60 000 objets estimés entre un et 4 millions d'euros. Des lots rares, parmi lesquels des collectors des Beatles, des comics originaux Batman ou Superman, du matériel scientifique ou de l'électroménager encore emballé.

C'est l'histoire d'un homme qui a accumulé tout au long de sa vie, sans jamais se défaire de ses souvenirs. À tel point qu'à son décès à 63 ans, un habitant de Nottingham avait accumulé près de 60 000 objets de valeurs. Il a fallu 14 camions, et 1600 heures pour tout trier :

L'homme avait entreposé ses possessions dans sa maison, un appartement et deux garages. "Ce qui semble être des objets très beaux et facilement vendable" explique Terry Woodcock, propriétaire d’Unique Auctions, la maison de ventes qui organise les enchères.

Des lots de qualité

Parmi les lots mis en vente, on retrouve des objets collectors des Beatles, des coupures de journaux de dates marquantes, du matériel scientifique, des microscopes, des photos dédicacées par des astronautes, de l'électroménager encore emballé ou des albums de comics Batman et Superman d'époque. Les enchères débutent ce jeudi 22 octobre et courent jusqu'au samedi, les différents lots sont répartis sur plusieurs journées. Vous pouvez consulter le site des enchères en cliquant sur ce lien.

Un aperçu vidéo des lots mis en vente