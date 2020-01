VIDÉO - Vendée : une petite entreprise vous fait visiter l'une de ses "tiny house"

Une petite entreprise vendéenne a récemment pris le créneau des petites maisons en bois, très à la mode, qui consomment très peu d'énergie et que l'on installe dans la nature. Et ça cartonne.

Belleville-sur-Vie, Bellevigny, France

"On a un carnet de commandes plein jusqu'à février 2021", affirme Julien Ruffin, charpentier-menuisier de métier, qui a ouvert sa petite entreprise de "tiny house" [petite maison, en anglais] début octobre dernier à Belleville-sur-Vie en Vendée, pour travailler le bois du début à la fin, et offrir un espace de vie écolo à ses clients qui habitent surtout dans le sud de la France, mais aussi en Bretagne, en Corrèze, dans l'Ardèche... Malgré le succès, pas question de s’agrandir. "On veut rester une entreprise artisanale", explique le passionné, qui préfère préserver l'authenticité de son entreprise.

VIDÉO - Visitez une "tiny house" made in Vendée

En moyenne, ces maisonnettes font 25 mètres carrés et coûtent entre 50.000 et 60.000 euros, en fonction des demandes des clients. Le bois utilisé vient du Canada et de Vendée, notamment du chêne. Ce sont généralement des résidences principales, où l'on gaspille le moins d'eau possible, avec des toilettes sèches par exemple. Certains font aussi le choix de s'en faire construire une pour les vacances.

