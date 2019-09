VIDÉO - Véronique, de Gym Tonic, donne un cours de gym dans une résidence sénior à Metz

Metz, France

Vous vous rappelez de Toutouyoutou ? L'ancienne animatrice de "Gym Tonic" avec Davina, dans les années 80, Véronique De Villèle a donné un cours de gym ce vendredi à la résidence sénior Beausoleil à Metz. À 70 ans, la spécialiste du fitness, qui a réuni jusqu'à 12 millions de téléspectateurs, a entamé un tour de France dans ce réseau de résidences. Elle dispense des conseils pour entretenir son corps, même quand on prend de l'âge. Elle sera le mois prochain près de Lyon. Et son message est clair : "Faire du sport, c'est aussi entretenir sa tête".

Reportage dans le cours de gym de Véronique Copier

Sans Davina mais avec le même état d'esprit que dans Gym Tonic, Véronique commence son cours : "Un, deux, trois, très bien, on continue !". Avec quelques rides et quelques kilos de plus, la prof de fitness la plus connue de France dispense aussi des conseils à son auditoire, sur les articulations douloureuses ou la difficulté à voir son corps vieillir.

Véronique de Villèle © Radio France - Cécile Soulé

Âgés entre 70 et 90 ans, environ, la trentaine de participants de cette résidence sénior restent assis mais bougent les bras, lèvent les jambes et sont conquis : "Je la suivais à la télé avant, elle est toujours en pleine forme", "Elle met l'ambiance", "C'est très ludique".

Le cours de gym de Véronique de Villèle à la résidence Beausoleil © Radio France - Cécile Soulé

37 ans après son émission culte, Véronique n'a donc rien perdu de son énergie. Davina, elle, s'est retirée de la vie publique, elle est devenue nonne boudhiste et vit dans un monastère.