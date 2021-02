VIDÉO - Vianney improvise un concert à Saint-Gervais, face au Mont-Blanc

Il y a pire endroit pour chanter ! Le chanteur Vianney, également juré de l'émission de TF1 "The Voice", a improvisé un concert vendredi à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Une prestation d'une dizaine de minutes, "juste avant le couvre-feu", filmée par des amis et postée sur son compte Instagram.

Guitare à la main, dans un cadre somptueux en face du Mont-Blanc, et avec le coucher de soleil, l'artiste multiprimé aux Victoires de la Musique reprend certaines de ses chansons les plus connues comme "Beau papa". "Il faut venir un haut des montagnes pour faire des concerts" s'amuse Vianney dans la vidéo. "L'idée c'était de monter avec la guitare, se faire plaisir et peut-être vous changer les idées".