Grenoble, France

Grenoble comme vous ne le verrez plus jamais. Avant les Jeux olympiques, la ville comptait environ 300 000 habitants et une superficie bien moindre à ce qu'elle est aujourd'hui en tant que métropole. Cinquante ans après les JO d'hiver en 1968, découvrez ce reportage conservé par l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

On est aux côtés d'un chauffeur de taxi qui nous montre en décembre 1967 la métamorphose de Grenoble alors que les Jeux débutent dans moins de deux mois. Le chauffeur grenoblois, au volant de son taxi depuis 35 ans, nous guide à travers la ville et ses chantiers. On y voit encore l'ancienne ville, quelques fois en cours de démolition, et la nouvelle ville, moderne, à la pointe, modelée les JO. Il y a là les grands boulevards, le palais des sports, la nouvelle mairie, la maison de la Culture, le village olympique ou l'enceinte provisoire destinée à accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Au cours du reportage, les journalistes de l'ORTF nous emmènent chez d'un débitant de tabac qui nous présente tous les souvenirs, les gadgets et même un paquet de cigarettes orné des cinq anneaux olympiques. Nous partons également à la rencontre d'hôtesses en tenue olympique. Nous visitons enfin le centre de presse au sud de Grenoble, le centre de calcul IBM et des pistes de skis.

