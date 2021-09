VIDEO - Voici Hagrid, la nouvelle recrue des gendarmes de la Dordogne

Hagrid, c'est la toute nouvelle recrue des gendarmes de la Dordogne. Après deux ans de formation, il intégrera le PSIG de Périgueux et sera dédié à la recherche de personnes. Les Saint-Hubert ont un excellent odorat.

Il vient tout droit d'un élevage d'Isère. Hagrid est un Saint-Hubert de trois mois qui vient d'intégrer la gendarmerie de Dordogne. Après sa formation deux plusieurs semaines étalée sur deux ans, il pourra rejoindre le PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) et sera spécialement dédié à la recherche de personnes : fugues de mineurs, les malades d'Alzheimer égarés, tout type de disparitions inquiétante ou encore la traque de malfaiteurs. La race Saint-Hubert possède un meilleur odorat que tous les autres chiens. Lors de la traque du Forcené du Lardin, ce sont des chiens race qui étaient aux trousses de l'ex-militaire. Lorsqu'il sera opérationnel, avec son maître, le Maréchal des Logis-chef Raphaël, il devra intervenir dans toute la Dordogne, mais aussi dans toute la région Nouvelle-Aquitaine et parfois même dans toute la France.

VIDEO : le gendarme Raphaël vous présente Hagrid et les atouts des Saint-Hubert