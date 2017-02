VIDEO : voici à quoi ressemble le jeu vidéo radiophonique de France Bleu Mayenne

France Bleu Mayenne et la société EON s'associent pour créer le jeu Geo Mayenne qui utilise plusieurs plateformes de diffusion. Une expérience inédite.

L'auditeur-internaute participe ici à une chasse au trésor qui se déroule simultanément sur le web, sur Facebook et à la radio. France Bleu Mayenne est à l'origine de cette initiative et c'est la société EON, spécialisée dans la réalité virtuelle, qui la développe. Ci-dessous, vous pouvez voir, via Youtube, le prototype qui a été officiellement présenté cette semaine à Paris.

Le jeu "transmédia" Geo Mayenne doit être lancé en septembre sur France Bleu Mayenne et sur le site web de la chaîne.