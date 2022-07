VIDÉO - On vous raconte l'histoire du sauvetage de deux pythons royaux, recueillis en Mayenne

Deux pythons royaux ont été sauvés par deux pompiers ce vendredi en fin d'après-midi à Sainte-Suzanne et Chammes, dans les Coëvrons, en Mayenne. Ils ont terminé au Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne pour y être soignés et mis en quarantaine. On vous raconte ça en vidéo.

Deux pythons royaux ont été sauvés par des pompiers ce vendredi soir à Sainte-Suzanne-et-Chammes, dans les Coëvrons, en Mayenne, après avoir été abandonnés par leur propriétaire. Depuis, ils ont été recueillis au Refuge de l'Arche, à Château-Gontier-sur-Mayenne. Ils sont soignés et mis en quarantaine pendant un mois. On vous raconte cette histoire en vidéo.

Décision dans un mois

En fin de quarantaine, le Refuge décidera soit de les conserver et de les mettre avec les 12 autres pythons royaux ou de les envoyer vers un autre refuge qui s'en occupera.