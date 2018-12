[VIDEOS] A Dollon, ambiance de Noël au musée de musique mécanique

Tout le week-end, le musée de musique mécanique de Dollon fait visiter aux curieux ses trésors d'instruments de musique et une exposition de jouets anciens. De quoi plonger dans l'ambiance de Noël en avance !

Dollon, France

Un piano qui se joue avec les pieds, un briquet qui fait office de boîte à musique, ou encore un sapin mécanique qui tourne sur lui-même : petits comme grands ont les yeux un brin émerveillés lors de la visite menée par Florence Pasquet dans le musée de musique mécanique de Dollon.

Ce dimanche après-midi, vous pouvez encore profiter de l'événement : les visites se poursuivent de 14h30 à 18 heures (comptez cinq euros pour les adultes, quatre euros pour les enfants). Une exposition temporaire a également été installée pour présenter des jouets mécaniques anciens, la plupart datant des années 1960. Petit aperçu en vidéos et photos des pépites de la collection.

Des boites à musique à gogo

"Les boites à musique, ça rappelle Noël", souffle Nicole. Elle a demandé à voir celle qui représente une danseuse miniature à l'intérieur d'une bouteille en verre : "nos parents en avaient une, on en parlait dernièrement avec mon frère !".

Le sapin pour les chants de Noël

Ce week-end, le musée a exceptionnellement sorti des placards un petit sapin datant de la fin du 19ème siècle. "On a un petit mécanisme à remonter, indique Julie, ça le fait tourner et ça lance la mélodie".

Le piano qui se joue avec les pieds

Autre pièce maîtresse qui ramène petits et grands dans le passé : un imposant piano mécanique. "Ça se joue uniquement avec les pieds !", lance Florence Pasquet : "en pédalant, on déroule une feuille poinçonnée qui permet de faire la mélodie". Un curseur permet ensuite d'ajuster la vitesse avec laquelle les touches du piano vont être enfoncées par le mécanisme, indépendamment de la vitesse avec laquelle on pédale.