VIDEOS - A Suarce, les ânes ont joué aux chaises musicales

Ateliers cirque pour les enfants, parcours "Gymkhana" pour les ânes, corso fleuri, concerts... les traditionnelles animations de la fête de l'âne ont une nouvelle fois attiré des milliers de personnes dans la petite commune terrifortaine de Suarce.

Mais cette année, des nouveautés attendaient les spectateurs, habitués aux courses d'attelage : courses bavaroises et chaises musicales avec âne étaient au programme.

Ânes qui refusent d'avancer... ou qui s'échappent !

La course bavaroise consiste à courir non pas sur un âne, mais à côté de lui. Les participants, des spectateurs volontaires, ont dû user de tous leurs arguments, plus ou moins musclés, pour réussir à enchaîner deux tours de parc le plus rapidement possible.

Mots doux chuchotés à l'oreille, tractions vigoureuses sur la corde, petites tapes sur l'arrière-train, ou même morceaux de madeleine, chacun sa technique. Et ce n'est pas forcément la méthode forte qui fonctionne.

Une fois que l'âne s'est décidé à avancer, attention à ne pas lâcher la longe, car l'animal peut courir très vite, et de manière très autonome, comme l'ont constaté ces concurrents.

Chaises musicales et ânes réfractaires

Autre nouveauté : la compétition de chaises musicales. Comme dans le jeu traditionnel, les concurrents tournent autour de chaises, mais avec un âne au bout d'une longe. Lorsque la musique s'arrête, il faut réussir à s'assoir.

Rassurez-vous, l'âne n'a pas besoin de poser son séant sur le siège, uniquement l'humain qui le conduit. Sauf que : 1/ il y a moins de chaises que de concurrents ; 2/ l'âne n'a pas forcément envie d'aller vers les chaises.

Alors pour réussir à remporter la compétition, certains ont rivalisé d'astuces. "Papy il a triché, il est resté à côté des chaises alors qu'il fallait faire le tour" s'exclame Calissi. Malgré cela, Dominique ne termine que deuxième de la compétition. "Mais l'important c'est de participer. Le bonheur est dans le pré !"

