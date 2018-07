Proposer aux citadins curieux des promenades gratuites à bord d'une moissonneuse-batteuse un peu partout en France, c'est l'idée du site "moissonneuse.fr". Cette plateforme collaborative a été lancé par un agriculteur d'Indre-et-Loire devenu une petite star sur la toile.

Cet agriculteur s'appelle David Forge, le céréalier YouTubeur : sa chaîne YouTube compte 42 000 abonnés, il avait été même été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron en personne. Ce projet de balade en moissonneuse remporte un franc succès. Dans sa propriété à Saint-Senoch près de Tours (Indre-et-Loire) dont il s'occupe avec son père, David croûle sous les demandes. Il a dû refuser du monde pour la récolte des blés.

Et dans la moissonneuse, qu'en pense "l'ancien" comme se définit lui-même Pascal, le maître des lieux et père de David... C'est compliqué d'accueillir quelqu'un ?

Non, ça fait plaisir d'avoir de la visite et d'expliquer le métier, mais c'est du travail en plus car nous devons tout de même surveiller notre marchine - Pascal, le père de David