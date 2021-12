VIDEOS - Au zoo d'Amiens, les soigneurs se forment pour faciliter la prise en charge des animaux

Une trentaine de soigneurs de toute la France se sont réunis au zoo d'Amiens pendant trois jours. L'objectif de cette formation : améliorer le conditionnement des animaux pour faciliter les soins vétérinaires, en limitant au maximum le stress ou les anesthésies.

Trois jours de formation pour améliorer les liens entre soigneurs et animaux, et ainsi faciliter les soins vétérinaires : c'est l'objectif du rassemblement d'une trentaine de professionnels volontaires au zoo d'Amiens cette semaine. Tige en bois à la main pour attirer l'attention de l'animal, chaque soigneur le conditionne ensuite avec un "clicker", un signal sonore qui marque la réussite d'un exercice demandé.

Echanger entre soigneurs

Des soigneurs de toute la France sont présents. "Ca permet d'échanger, chacun a des expériences différentes, lance Camille Andrieu, soigneuse des carnivores au zoo d'Amiens. _On peut comparer la façon d'aborder tel ou tel souci avec un animal, c'est super intéressant de voir les différents points de vue_." Pour Guillaume Limouzin, venu de Besançon, c'est l'occasion "d'apprendre à résoudre des cas un peu plus complexes". Exemple : cette chèvre qui échappe à Charline, soigneuse au zoo de Vincennes.

"C'est une formation précise sur le médical cette semaine, explique Corentin Prigent qui organise ces formations bénévolement avec l'Afsa, l'Association Française des Soigneurs Animaliers. On est vraiment sur le fait d'améliorer les complicités et les techniques, pour permettre d'avoir des animaux plus facilement gérables, qu'on ait moins besoin de les endormir pour faire des soins vétérinaires basiques." L'association organise trois à quatre formations de ce type par an dans toute la France, pour permettre aux soigneurs de se remettre à niveau.

Exercices pratiques

Après des matinées passées sur la théorie, le groupe suit des ateliers pratiques l'après-midi avec deux formatrices, dont Sasha Goldman. Face à un casoar qui refuse de manger quand sa soigneuse lui tend de la nourriture, elle donne quelques pistes : "quelles solutions on a ? Revenir plus tard par exemple. Si on va chercher une autre nourriture, quel est le risque ?" demande-t-elle. "L'animal va comprendre qu'un refus lui permet d'obtenir autre chose", répond une soigneuse. "Exact ! Ils apprennent à vous faire aller chercher quelque chose de meilleur", répond la formatrice.

"On apprend aux animaux à tolérer des manipulations, pas forcément en contact direct, explique Sasha Goldman. Qu'on puisse déjà _mener une observation visuelle, en faisant venir l'animal près du grillage, c'est déjà une première étape. Ensuite, on peut aller beaucoup plus loin_, pour les faire accepter des prélèvements de sang par exemple ou un vaccin."