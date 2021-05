VIDEOS - Avant le match de barrage du TFC on vous dit pourquoi Toulouse, c'est (beaucoup) mieux que Nantes

Alors que le TFC joue son premier match de barrage ce jeudi contre le FC Nantes, France Bleu Occitanie vous explique, avec un peu de mauvaise foi et beaucoup de second degré, pourquoi Toulouse est quand même une ville bien plus sympathique que Nantes.

Certains supporters ont leur cœur qui balance alors que se jouent deux matchs de barrage pour la Ligue 1, ce jeudi et ce dimanche, entre le TFC et le FC Nantes. Mais nous à France Bleu Occitanie, le choix est vite fait et c'est #DeboutToujours avec les Violets. D'autant qu'il n'y a pas photo, Toulouse c'est quand même bien mieux que Nantes ! On vous dit pourquoi, en vidéo, avec de l'humour et un poil de mauvaise foi (et sans aucun argument footballistique).

Du rose plutôt que du gris

Déjà il faut l'avouer, la place du Capitole et ses briques roses, ou plutôt "son rouge et noir" comme chante Nougaro, est bien plus jolie et plus animée que la place, certes Royale, mais grise de Nantes.

D'ailleurs, qui n'a pas tremblé en regardant un match du Stade Toulousain (qui vient d'accrocher une 5e étoile européenne à son maillot) ou en voyant les rugbymen brandir le Brennus place "du Cap'" ?

Pour voir autant de monde sur la place principale de Nantes, il faut remonter huit ans en arrière avec l'arrivée des Canaris en Ligue 1 (et encore).

Nantes ça rime avec...

Et puis il pleut sur Nantes, c'est bien connu (Barbara est magnifique, mais Nougaro quand même !)

D'autant qu'au niveau des rimes, d'accord Toulouse peut faire "to loose" -perdre en anglais- mais Nantes, ca rime avec "fiente" selon Odelaf. (On vous épargne "la digue la digue, de Nantes à Montaigu".)

Le cassoulet, plus nourrissant que le curé nantais

Sans compter que le cassoulet reste plus nourrissant que le curé nantais, ce fromage peu ragoûtant, et que l'huile d'olive est meilleure pour la santé que le beurre (oui oui, c'est prouvé scientifiquement). Pour digérer, les balades en bord de Garonne et du Canal du midi n'ont d'ailleurs rien à envier aux bord de Loire.

Le Minotaure, plus conquérant que l'Eléphant

Les Nantais ont eu certes leurs machines avant nous, mais il faut l'avouer, Astérion le Minotaure est bien plus impressionnant à chevaucher que l'Eléphant, et la Halle de la Machine toulousaine accueille bien plus d'animation (avec l'Araignée, le manège, ou encore le dîner des petites mécaniques.)