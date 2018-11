Clairefontaine-en-Yvelines, France

Une semaine après, Monique et Claudine savourent toujours autant leur victoire. A l'âge de 82 et 66 ans, les deux résidentes de la maison de retraite de Clairefontaine-en-Yvelines ont été sacrées championnes de bowling sur Wii, lors de la Paris Games Week le 30 octobre dernier. "On est les champions, on est les champions !" chantonne Monique, des étoiles dans les yeux et le sourire jusqu'aux oreilles.

C'est que du bonheur !"

Les deux vedettes racontent volontiers comment elles l'ont emporté face à Geneviève et Marie, leurs adversaires et résidentes d'une maison de retraite à La Rochelle. "Elles nous ont fait un peu peur, se souvient Claudine. Parce qu'elles nous ont dit "Hier on a joué avec des jeunes, et on a gagné" ". "Ça fait peur quand on entend cela, poursuit Monique. Elles ont joué en premier mais elles ont mal joué, je ne sais pas ce qu'elles ont foutu !"

Deux heures d'entraînement par jour

Les deux Yvelinoises, elles, ont enchaîné les strikes : elles en ont fait six au total. Il faut dire que le duo s'est entraîné pendant deux mois, matin et soir. Encouragé bien sûr par le personnel de la maison de retraite. Denis, aide-soignant, s'est improvisé coach et supporter. "Nous on était très contents et très fiers de voir le résultat. Ça change l'image de la personne âgée parce que la Paris Games Week c'est vraiment que des jeunes. Et là de voir des personnes âgées s'éclater, prendre leur pied : c'est que du bonheur !"

Les autres retraités de l'Ehpad aussi se sont pris au jeu. "Ça a fédéré pas mal de résidents, qui sont venus les voir aux répétitions, qui sont venus les encourager"', détaille Anne, l'animatrice. C'est elle qui a lancé l'activité jeux vidéos dans l'Ehpad en 2009. "On a cette activité tous les mardis matins. Ce qui est intéressant, c'est de voir les résidents avec ces nouvelles technologies et qui se sensibilisent à tout cela. Et puis c'est occupationnel".

En tout cas Monique et Claudine ne comptent pas s'arrêter là et vont bientôt se mettre à la boxe... Toujours sur Wii, bien sûr !