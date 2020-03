VIDÉOS - Coronavirus : en Mayenne, une boulangère installe une marelle devant sa boutique pour passer le temps

En ces temps difficiles à cause de l'épidémie de coronavirus, il y a aussi des initiatives qui font sourire et ça fait du bien. Sandrine Ribot est boulangère dans le centre-ville de Laval. Ses clients vont désormais venir chercher du pain et faire un peu d'exercice également. La gérante de la boulangerie a installé une marelle, ainsi les enfants et les plus âgés pourront s'amuser, passer le temps pendant qu'une personne est à l'intérieur du magasin.

La boulangère mayennaise va, par ailleurs, offrir des viennoiseries, le plus souvent possible, au personnel soignant du CH de Laval, l'établissement de référence dans le département pour la gestion de l'épidémie.