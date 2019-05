VIDÉOS - Coupe de France de Handball : la folie jaune et noire des supporters de Chambéry

Savoie, France

Pour la finale du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball en Coupe de France face à Dunkerque à Paris samedi soir, les supporters du club ont sortis leurs plus belles tenues de fan, leurs plus beaux accessoires et leurs plus beaux sourires.

La passion jaune et noire en gare

Dès leur arrivée à Paris en Gare de Lyon pour assister à la finale samedi soir à l'Accor Hotel Arena, les supporters de Chambéry ont mis le feu.

Fumigènes, tambours chants à la gloire de Chambéry. Les supporters ont fait très fort à l'arrivée à Paris. #frega12#TeamChambépic.twitter.com/uQVcodaMNP — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 25, 2019

Bella ciao , la Team !!! Gare de Lyon en Jaune et Noir #TeamChambé#BercyNousVoilàpic.twitter.com/f8NIOFYXNv — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 25, 2019

À fond le TGV !

Les cris de joies ont commencé bien avant l'arrivée des savoyards sur le quai. Déjà dans le train spécial affrété par le club, les supporters mettaient l'ambiance d'une finale tant attendue.

Jeu concours. Qui est donc ce supporter mystère ? 😂

On attend vos propositions !#TeamChambé#BercyNousVoilàpic.twitter.com/typlvgoTQC — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 25, 2019

Un train spécial très spécial avec les supporters de Chambéry. #TeamChambé#BercyNousVoilàpic.twitter.com/rc3zVjEpbd — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 25, 2019

La voiture Bar du TGV spécial Coupe de France est officiellement fermée 😂 #TeamChambé#BercyNousVoilàpic.twitter.com/SbCuM2GzVl — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 25, 2019

Tout le monde sur le quai, attention au départ !

Au départ de Chambéry dans le TGV jaune et noir, les supporters étaient tous bien à l'heure. Billet à la main. (Ou tambours et trompettes sous le bras).

Les Fondus nous ont gratifiés d'une petite aubade dans la cohue du départ des rames Jaunes et Noires. #TeamChambé#BercyNousVoilàpic.twitter.com/UawyGx6Ui7 — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 25, 2019

Ouf ! Alpi n'a pas raté le train ! #TeamChambé#BercyNousVoilàpic.twitter.com/j1OxHsp2Pb — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 25, 2019