VIDÉOS - Des dizaines de dauphins font le spectacle dans la baie de Saint-Brieuc

Ils font régulièrement des apparitions et à chaque fois c’est magique ! Depuis quelques jours, les dauphins assurent le spectacle dans la baie de Saint-Brieuc. Ce dimanche 15 août, ils ont "joué" autour de plusieurs bateaux de plaisance devant Saint-Quay-Portrieux. Le skipper de Maestro Croisières en a filmé au large de Binic-Etables-sur-mer. La veille déjà, des kayakistes et des pratiquants de paddle avaient pu observer les mammifères marins à la sortie du port du Légué à Saint-Brieuc et près de la pointe du Roselier à Plérin. Des promeneurs ont aussi pu les voir depuis Martin plage, toujours à Plérin.

Curieux et joueurs

"Les grands dauphins sont de gros animaux qui peuvent faire plus de 350 kilos", note Morgane Perri de l’association naturaliste Al Lark qui étudie les peuplements de cétacés qui transitent le long du littoral. "C’est vrai qu’ils peuvent être assez impressionnants quand ils passent à côté d’un paddle ou d'un kayak mais s’ils s’approchent, c’est par curiosité. Ils sont joueurs, très curieux mais il n’y a pas de risque d’attaque. Ils ne chercheront pas à vous faire tomber. Il n’y a rien à craindre, il y a juste à profiter du moment avec eux", poursuit Morgane Perri. "De toute façon, si vous êtes sur un paddle par exemple, vous êtes beaucoup trop lent par rapport à eux. Le dérangement, c’est plus avec les bateaux à moteurs, les jet-skis".

Les grands dauphins, les plus communs

Au fait, ce sont des dauphins ou des marsouins ? "Dans le secteur de Saint-Brieuc, ce sont majoritairement des dauphins", note Morgane Perri. "Les marsouins, eux, sont plutôt observés en hiver". Et s'ils étaient majoritaires il y a une quarantaine d'années, ils ont été progressivement remplacés par les dauphins. "Nous avons trois espèces de dauphins différentes. L'espèce la plus commune, c'est le grand dauphin. C'est Flipper, celui que tout le monde connait !

Dans le golfe normando-breton, nous avons la plus grande population de grands dauphins d'Europe, en permanence - Morgane Perri de l'association Al Lark

La deuxième espèce, ce sont les dauphins de Risso. "Ils sont un peu plus gros, ils ont une tête carrée et ils n'ont pas de rostre, autrement dit de bec. Ils peuvent être recouverts de cicatrices et paraître blancs. Les dauphins de Risso sont présents à la fin du printemps et pendant l'été parce qu'ils se nourrissent de sèches. Et la troisième espèce, c'est le dauphin commun. Un peu plus fin, plus petit, il fait environ deux mètres, il vient d'Atlantique et il a souvent une tache jaune, ocre sur le flanc".

Depuis le 1er janvier, dans toutes les zones classées "Réserve naturelle", comme une partie de la baie de Saint-Brieuc, il est interdit de s’approcher activement à moins de 100 mètres d’un mammifère marin.