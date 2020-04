VIDÉOS - En Mayenne, la ville et la Basilique d'Évron en période de confinement, des images saisissantes

Découvrez ici des images époustouflantes. On les doit aux services techniques de la communauté de communes des Coëvrons qui ont utilisé un drone pour filmer et l'intérieur de la Basilique d'Evron, fermée au public actuellement, et les rues de la ville désertes.

La ville de Château-Gontier-sur-Mayenne avait également réalisé une vidéo sur le confinement.