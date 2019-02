VIDÉOS - En Mayenne, le Krav maga, une technique d'autodéfense, fait recette

Par Germain Treille, France Bleu Mayenne

C'est un sport de combat, d'origine israëlienne, de plus en plus populaire.Il y a deux clubs dans le département, à Laval et à Pré-en-Pail, qui rassemblent près d'une centaine de pratiquants et pratiquantes.