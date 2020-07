VIDEOS - En Mayenne, pour son 100ème anniversaire, un ancien pilote de chasse reprend les commandes d'un avion

Roger Desplanques, né le 23 juillet 1920, est un ancien officier de l'armée de l'air qui a participé à la Libération en 1944 et 1945. Il a été honoré, célébré sur l'aérodrome d'Entrammes. Un grand moment de nostalgie et de reconnaissance pour ce héros mayennais de la seconde guerre mondiale.

"C'est chouette. On dirait un gamin qui va faire un tour de manège" raconte un membre de la famille de Roger Desplanques au moment où le vieil homme s'installe au poste de pilotage. Sa famille immortalise le moment, photos, vidéos : le vétéran est émerveillé.

A ses côtés, Jean-Luc Peslier de l'amicale mayennaise de l'armée de l'air, c'est lui qui l'accompagne pendant le vol : "Il m'a dit un jour 't'oublies pas, le jour de mes 100 ans, si je suis toujours là, tu sais que je veux voler et piloter' et on est là aujourd'hui, nous sommes très heureux pour lui".

Juste après le décollage, l'ancien officier prendra quelques instants les commandes, au-dessus de l'agglomération lavalloise. Son petit-fils Jonathan Bouré est fier de son glorieux ainé : "Il a une sacrée forme à 100 ans, on en rêve tous. C'est un grand homme. Il a quand même participé à la Libération de notre pays".

Joyeux anniversaire Monsieur Desplanques, 100 ans ! © Radio France

Des dizaines de mission pendant la guerre, jamais blessé, Roger Desplanques est l'un des derniers survivants de cette tragique période. Modestement, il explique qu'à l'époque il n'a accompli aucun exploit, qu'il n'a fait que son devoir : "il n'y a rien de formidable, c'est normal".

C'est cet avion que Roger Desplanques a piloté quelques minutes pour fêter son 100ème anniversaire © Radio France

L'ancien pilote de chasse mayennais promet de revenir dans 5 ans sur l'aérodrome d'Entrammes pour revoler et faire partager ses incroyables aventures militaires.

►►Reportage à l'aérodrome d'Entrammes pour le 100ème anniversaire de Roger Desplanques