VIDÉOS - Encore des dégâts après les orages de samedi, plus de 73.000 éclairs en l'espace d'une journée

La foudre a frappé 23 départements lors de l'alerte orange aux orages samedi, et avec elle, des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Les pompiers sont intervenus des dizaines de fois dans la Loire, la Drôme et en Auvergne.

Des arbres arrachés, des toitures fissurées, des infiltrations d'eau. Les orages, qui ont frappé près d'un quart des départements samedi 6 juillet 2019, ont causé pas mal de dégâts dans certains départements, comme dans la Loire, la Drôme ou encore en Auvergne. Des dizaines d'interventions en quelques heures pour les pompiers, mais il n'y a pas eu de blessés.

Beaucoup de grêlons sont tombés sur les habitations

Dans la Loire, c'est la troisième fois en trois semaines que les habitants voient tomber du ciel de la grêle. La plaine du Forez a subi le plus de dégâts à cause de la grêle. Les pompiers sont intervenus plus de 200 fois, surtout pour des velux ou des tuiles cassées dans une quinzaine de communes.

Moins d'un mois après une première tempête de grêle, le département de la Drôme a de nouveau été frappé par les grêlons, surtout à Romans-sur-Isère. Il y a eu une quarantaine d'interventions des pompiers dans la nuit. De nombreux pare-brises ont été fissurés et les chaussées étaient particulièrement glissantes ce dimanche matin.

Plus de 73.000 éclairs en l'espace d'une journée

D'après Keraunos, l'Observatoire français des orages et des tornades, il y a eu en tout 73.700 éclairs détectés samedi en France, la journée la plus foudroyée de l'année 2019.