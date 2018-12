VIDÉOS - L'orchestre mayennais Génération enflamme la nuit de la Saint-Sylvestre à Rennes

Le groupe Génération a fait chanter et danser des milliers de fêtards bretons, au "Liberté", une des plus grandes salles rennaises. Un gigantesque bal populaire pour célébrer la nouvelle année.

Montenay, France

5, 4, 3, 2, 1 et bonne année ! Il est minuit ce 1er janvier 2019 quand le show commence. Sur scène, une dizaine de musiciens et chanteurs et chanteuses sous la houlette de deux frères,Bruno et Thierry Daveux, qui ont créé l'orchestre Génération il y a 35 ans, à Pontmain. Le groupe est désormais basé à Montenay, un village près d'Ernée.

L'esprit bal popu, des reprises de standards français et internationaux, c'est ce qui fait le succès de cet orchestre qui se produit partout en France et à l'étranger.

Génération a célébré la nouvelle année à Rennes devant plusieurs milliers de spectateurs. Une nuit de folie !!

#BonneAnnee2019 l'orchestre mayennais Génération met le feu à la nuit de la #SaintSylvestre à #Rennespic.twitter.com/oSieRH6cZD — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) December 31, 2018

illustration orchestre Génération © Radio France

Les Mayennais de l'orchestre Génération font danser le madison aux Rennais pour le #NouvelAn2019pic.twitter.com/icuVsYPOFK — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) December 31, 2018