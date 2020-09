VIDÉOS - La bataille de Cambrai reconstituée en Lego par un jeune youtubeur américain

Jordan Durrenberger, 18 ans, fan de legos et d'histoire a reconstitué la célèbre bataille de la première guerre mondiale. Sa vidéo a déjà été vue plus d'un million de fois.

Jordan a commencé à jouer aux lego quand il avait 8 ans, et comme il était aussi féru d'histoire il a décidé d'allier ses deux passions. Il a notamment reconstitué la bataille de la Somme, et donc la bataille de Cambrai. "Je trouvais ça intéressant, explique t'il, car c'était un tournant de la guerre, la première fois qu'on utilisait massivement les chars d'assaut".

Pendant des heures et des heures, il a donc assemblé des centaines de briques pour refaire la bataille de novembre 1917. On y voit les tranchées de la ligne Hindenburg, les avions qui soutiennent les chars d'assaut, les fameux chars Mark IV dont un des derniers vestiges est encore exposé à Flesquières dans le Cambrésis, et aussi des dizaines de soldats des deux camps avec leurs casques et leurs mitraillettes.

Pour coller au plus près de la réalité, le jeune Américain a regardé des documentaires, écouté des podcasts sur le sujet.

Des Lego animés grâce à la méthode du stop motion

Et il ne s'est pas contenté d'assembler les pièces, il les a animées, grâce à la méthode du stop motion, il prend des dizaines de photos des Lego sous différents angles ce qui permet ensuite de les animer, un sacré travail, un mois rien que pour prendre toutes les photos. Et il a ensuite agrémenté cette leçon d'histoire pour le moins originale d'une bande-son pour se mettre dans l'ambiance.

Jordan a publié une deuxième vidéo sur sa chaîne youtube JD Brick Production sur Cambrai avec un tuto pour les plus courageux pour monter un tank Mark IV.

Son travail est assez bluffant vu son jeune âge. Sur sa chaîne, vous pourrez aussi découvrir des attaques de bateaux pirates ou encore un duel de cow-boys dans un western.