VIDEOS - La Belge Nadine Deteens sacrée championne du monde de décorticage de crevettes grises

C'était le rendez-vous à ne pas manquer de l'année ce dimanche à Leffrinckoucke dans le Nord : le tant attendu championnat du monde de décorticage de crevettes grises, organisé depuis 2005.

Et ça n'a pas manqué, pour la 17ème édition : il y avait foule, entre les badauds et surtout les 120 candidats, pour une compétition plus ou moins acharnée selon les tempéraments. Devant, la tente, Gaëlle est tétanisée par l'enjeu. "Je suis stressée, il faut tout de même maintenir l'honneur sauf". Elle ne s'est pas beaucoup entraînée, comme Marie, qui vient seulement pour le plaisir de participer. "Je m'en fiche de gagner, l'essentiel, c'est de participer, d'être dans la convivialité, de voir mes copines."

Et puis, il y a ceux pour qui c'est très sérieux. C'est le cas des fans de Nicole Vanzinghel, la Dunkerquoise, dix fois championne du monde. Tout son fan club est là. Des "allez, Nicole", fusent. Très concentrée, la décuple championne confie à la fin, arrêter la compétition pour un moment, pour cause de Covid-19 : sa convalescence est très longue.

Nicole Vanzhingel détient le record du monde de la discipline. © Radio France - Marianne Naquet

Trois Belges sur le podium

Les règles du jeu sont très claires : il faut en dix minutes décortiquer le maximum de crevettes, sans oublier une seule écaille. Un jury vérifie le tout pour être dans les règles de l'art. Outre Nicole Vanzinghel, l'autre star, c'est Katy Vanmassenhove, championne du monde 2021, 2019 et 2018. "Elle a une sacrée méthode, elle y va à un rythme effréné", commente, admirative, une Dunkerquoise dans la foule.

Après trois sessions, c'est finalement une Belge qui succède à une Belge : Nadine Deteens est sacrée, avec 155 grammes épluchés en dix minutes. Elle avait déjà remporté un championnat en Belgique en juin dernier à Coxyde. "Je suis très heureuse, au paradis. Je ne m'attendais pas à gagner", souffle la nouvelle championne. Juste après elle, c'est une autre Belge, Chantal Goes, qui se place deuxième.

Le record n'a pas été battu pour cette édition 2021. C'est la Dunkerquoise Nicole, avec 186 g décortiqués qui détient le record.

Le tableau du jury © Radio France - Marianne Naquet

Un début de polémique

A noter que la panne d'un frigo a failli gâcher la fête. Les candidats de la troisième et dernière manche ont dû éplucher en cinq minutes, au lieu de 10, puisqu'il manquait des crevettes, celles dans le frigo en panne ont été déclarées impropres à la consommation. De quoi agacer celle qui a fini troisième, Katy Vanmassenhove.

Les résultats ont été multipliés par deux pour compenser.