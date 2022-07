VIDEOS - La traversée de la rivière en tyrolienne à Mayenne

Dans le cadre des festivités du 14 Juillet, une tyrolienne a été installée au-dessus de la rivière à Mayenne entre le quai Devizes et La Cale. L'attraction a attiré beaucoup de monde ce jeudi.

Journée de fête sur la rivière, le long de la rivière et même au-dessus de la rivière à Mayenne. Pour célébrer le 14 Juillet, la municipalité a installé une tyrolienne au départ du quai Devizes, en contrebas de la cathédrale. Quelques dizaines de mètres plus loin c'est l'arrivée à La Cale à proximité de l'office de tourisme. Sensation forte garantie ! Une manière amusante et originale de découvrir la ville. Evidemment cette attraction, gratuite, a attiré beaucoup de monde.

